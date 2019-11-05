إيران: بدء تخصيب اليورانيوم بمستوى 5% بعد توقف بسبب الاتفاق النووي

القاهرة - (مصراوي)

قال علي أكبر صالحي نائب الرئيس الإيراني، إن بلاده ستبدأ في تخصيب اليورانيوم ابتداءً من الغد عند مستوى 5 بالمئة، في "فوردو" حيث كان متوقفا بسبب الاتفاق النووي.

وصرح علي أكبر صالحي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الثلاثاء، بأن إيران ستبدأ تخصيب اليورانيوم في 6 نوفمبر عند مستوى 5 في المئة في منشأة في فوردو، حيث تم تعليق العملية بموجب الاتفاق النووي الإيراني، بحسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن صالحي قوله "إن تخصيب اليورانيوم إلى 5 في المئة في المنشأة في فوردو سيبدأ غدا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران ستتخذ غدا، الأربعاء، الخطوة الرابعة في اتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، مؤكدا أن هذه الخطوة أيضا قابلة للتراجع في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها.

وأوضح الرئيس الإيراني أن الخطوة الرابعة "متعلقة بضخ الغاز أجهزة الطرد المركزي محطة فوردو".

يذكر أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أعلن أمس عن عزم بلاده تشغيل 30 جهاز طرد مركزي جديد داخل منشأة نطنز.

وأعلنت إيران، في السابع من سبتمبر الماضي، الخطوة الثالثة من تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو 2018، حيث أكدت رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.

ولم تنجح الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية إلى الآن في الوصول إلى آلية مالية جديدة مع إيران، تمكنها من تخفيف وطأة العقوبات الأميركية، والتي وقعتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق العام الماضي.