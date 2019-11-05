رئيس كردستان يؤيد المطالب المشروعة للمتظاهرين العراقيين

اربيل - (د ب ا)

أعرب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء، عن تأييده للمطالب المشروعة للمتظاهرين العراقيين، مشيرًا إلى أنه لا أحد من القوى السياسية العراقية يرغب بتقليص نفوذ إقليم كردستان.

وأكد بارزاني في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مع الرئيس العراقي برهم صالح والمسؤولين في الإقليم أن المجتمعين اتفقواعلى تأييد المطالب المشروعة للمتظاهرين، مشيراً إلى أن من حق العراقيين أن يتمتعوا بالخدمات وفرص العمل وأن تتحسن حياتهم.

وأشار إلى أن القوى السياسية بكردستان تدعم كافة الخطوات التي تفيد العراقيين وتحسن حياتهم،متمنيا أن تدخل الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة قيد التنفيذ.

وتابع بارزاني "لا أعتقد أن تقليص مكتسبات اقليم كردستان سيخدم استقرار العراق وأعتقد أنه لاتوجد قوة سياسية عراقية راغبة في تقليص مكاسب كردستان والمشكلة الحقيقية هي اهمال الدستور لا الدستور نفسه".