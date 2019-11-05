نواب بريطانيون يتهمون الحكومة بتأخير نشر تقرير حول تأثير روسيا قبل استفتاء بريكست

لندن- (د ب أ):

اتهم نواب في البرلمان البريطاني الحكومة اليوم الثلاثاء، بتأخير نشر تقرير حول وجود تأثير روسي محتمل قبل إجراء الاستفتاء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في عام 2016، في محاولة لحجب تفاصيل محرجة محتملة، إلى أن يتم إجراء الانتخابات العامة الشهر المقبل.

وقال مايكل جوف، وهو وزير بارز في حكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) إن التقرير "يمر بإجراءات ملائمة" و"سيتم نشره في الوقت المناسب".

وأجاب جوف، بعد الضغط عليه لمعرفة ما إذا كانت الحكومة تحاول إخفاء التقرير إلى أن يتم إجراء الانتخابات في 12 من ديسمبر، قائلا: "ليس لي أي علاقة بذلك التقرير".

من ناحية أخرى، قال تشوكا أومونا المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الليبراليين المعارض إن "مايكل جوف يهين معلومات الرأي العام... إنه من الواضح تماما أن الحكومة لا تتبع العملية المعتادة هنا."

وطرح دومينيك جريف، النائب المؤيد للاتحاد الأوروبي الذي ترك حزب المحافظين، سؤالا عاجلا في البرلمان اليوم الثلاثاء، وطلب من الحكومة الرد عليه.ويرأس جريف لجنة الاستخبارات والأمن - التي كتبت التقرير - في البرلمان.

وقالت اللجنة إنها أرسلت التقرير إلى جونسون في 17 أكتوبر، مضيفة أنها تتوقع "أن تكون في وضع، يساعدها في نشر التقرير قريبا".