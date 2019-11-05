القبض على شاب وضع سيارة مفخخة في تل أبيض السورية

دمشق- (د ب أ):

ألقى عناصر من الجيش الوطني السوري المعارض القبض على شاب في مدينة تل أبيض بتهمة وضع سيارة مفخخة انفجرت في المدينة اليوم الثلاثاء .

وبثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للجيش الوطني ، " صوراً لشاب في العقد الرابع من عمره ويدعى خليل بوزان من قرية قرب مدينة تل أبيض قالت إنه من ركن السيارة المفخخة ".

وهذه أول سيارة يتم إلقاء القبض على شخص يركنها بعد تنفيذ أكثر من سبعة انفجارات في منطقة تل أبيض .

وكان قائد في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر المعارض ، طلب عدم ذكر اسمه ، قال لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :" انفجرت سيارة مفخخة في ساحة لصيانة السيارات وسط مدينة تل أبيض، واقتصرت الاضرار على المادية ، لعدم تمكن من يقودها من الدخول إلى الشارع الرئيسي ، بعد منع الجيش الوطني تحرك السيارات في الشارع الرئيسي اليوم ".

من جانبه، قال مصدر في الجيش الوطني لـ (د. ب.أ) :"بعد تكرار حوادث التفجير تم تعزيز الحواجز على مداخل مدينة تل أبيض ، ومنع دخول الدراجات النارية إلى المدينة ، كما تم وضع حواجز مشتركة مع الجيش التركي وعلى مداخل المدينة وبداخلها ".

وشهدت مدينة تل أبيض يوم السبت الماضي تفجير سيارة مفخخة وسط السوق الرئيسية قتل خلالها 18 شخصا وأصيب 30 آخرون ، كما شهدت بلدة سلوك انفجارين خلفت أربعة قتلى وأكثر من 25 جريحاً .

وسيطر الجيش التركي والجيش الوطني السوري على مناطق ريف الرقة الشمالي بعد إطلاق عملية نبع السلام في التاسع من الشهر الماضي بعد معارك مع عناصر قوات سورية الديمقراطية .