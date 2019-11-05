المعارضة السورية: انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تل أبيض دون خسائر بشرية

دمشق- (د ب أ):

أعلنت المعارضة السورية انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي ظهر اليوم الثلاثاء حيث اقتصرت الأضرار على المادية .

وقال قائد في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر المعارض، طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :" انفجرت سيارة مفخخة في ساحة لصيانة السيارات وسط مدينة تل أبيض، واقتصرت الاضرار على المادية ، لعدم تمكن من يقودها من الدخول إلى الشارع الرئيسي، بعد منع الجيش الوطني تحرك السيارات في الشارع الرئيسي اليوم ".

من جانبه، قال مصدر في الجيش الوطني لـ (د. ب.أ) :"بعد تكرار حوادث التفجير تم تعزيز الحواجز على مداخل مدينة تل أبيض، ومنع دخول الدراجات النارية إلى المدينة، كما تم وضع حواجز مشتركة مع الجيش التركي وعلى مداخل المدينة وبداخلها ".

وشهدت مدينة تل ابيض يوم السبت الماضي تفجير سيارة مفخخة وسط السوق الرئيسية قتل خلالها 18 شخصا وأصيب 30 آخرون، كما شهدت بلدة سلوك انفجارين خلفت أربعة قتلى وأكثر من 25 جريحاً .

وسيطر الجيش التركي والجيش الوطني السوري على مناطق ريف الرقة الشمالي بعد إطلاق عملية نبع السلام في التاسع من الشهر الماضي بعد معارك مع عناصر قوات سوريا الديمقراطية .