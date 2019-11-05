نائب عراقي: منفذ سفوان الحدودي مع الكويت يعمل بشكل طبيعي

الكويت- (د ب أ):

أكد النائب العراقي عن محافظة البصرة عامر الفايز أن "الوضع هادئ جداً في منفذ سفوان والحركة به طبيعية"، لافتاً إلى أن "المنفذ يعمل بانسيابية ولا يوجد أي إغلاق أو تعطيل أو شغب".

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء عن الفايز قوله :"هناك قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء العراقي بعدم جواز تعطيل أي منفذ حدودي بري أو جوي أو بحري، وأي عمل لتعطيل هذه المنافذ يعد عملاً إرهابياً وفقاً لهذا القرار لأنه يتسبب في تخريب اقتصاد الدولة".

وذكر إنه "على ضوء هذا القرار تعاملت اليوم قوات عسكرية عراقية مع الذين حاولوا غلق ميناء أم قصر"، لافتاً إلى أن "هذه التصرفات ليس لها علاقة بالتظاهرات السلمية ، فهناك ساحات محددة ومحمية من قبل القوات العراقية للتظاهر، أما غلق المنافذ فيعني الرغبة في خلق مشكلة مع دول الجوار".

وكانت وسائل إعلام قد نقلت اليوم عن مصدر أمني عراقي قيام متظاهرين في العراق بإغلاق معبر سفوان البري مع الكويت.

وكان شهود عيان أفادوا في وقت سابق اليوم بأن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب أكثر من مئة عندما فتحت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين عند بوابات ميناء أم قصر في محافظة البصرة، 550كم جنوبي بغداد.