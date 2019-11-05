وزير الخارجية الإثيوبي إلى واشنطن لحضور اجتماعات سد النهضة

القاهرة- (مصراوي):

سافر وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو إلى واشنطن، لحضور المفاوضات المُرتقبة حول سد النهضة، وذلك بدعوة من نظيره الأمريكي ستيفن منوشين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).

وذكرت (إينا) أنه من المتوقع أن يُطلِع الوزير الإثيوبي المُشاركين والمُنظمين للمفاوضات في واشنطن على موقف إثيوبيا من السد.

والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيات جيتاشيو، إن الاجتماع الذي دعت إليه واشنطن هو "نقاش وليس وساطة".

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهت دعوة الأسبوع الماضي، إلى الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لعقد اجتماع في واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري من أجل كسر الجمود الذي يكتنف المحادثات.

ويضم الاجتماع المُرتقب في واشنطن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، ووزراء الخارجية والمياه في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بحضور البنك الدولي.

وتقدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر لنظيره الأمريكي دونالد ترامب على استضافة المفاوضات وذلك خلال اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين، حسبما أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة.

وتتمثل أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين المصري والإثيوبي في مدة ملء الخزان وقواعد التشغيل للسد الذي أُنجز 68.3 بالمائة من عمليات بنائه حتى الآن، إذ تطالب مصر باستمرار فترة الملء 7 سنوات مع الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان عند 165 مترًا فوق سطح الأرض، بينما تُصِر إثيوبيا على فترة 3 سنوات.