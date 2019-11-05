مفوضية حقوق الإنسان العراقية تعبر عن قلقها إزاء ما يجري في ساحات التظاهر

بغداد- (د ب أ):

صرح فيصل عبد الله عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم الثلاثاء بأن المفوضية تراقب بقلق الأحداث المؤسفة التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية في محافظة ذي قار، 375كم جنوبي بغداد.

وقال عبد الله، في بيان صحفي، إن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تتابع من خلال فرقها الرصدية الأحداث المؤسفة التي وقعت في محافظة ذي قار قضاء الشطرة وقضاء سوق الشيوخ وتجدد الاشتباكات بشكل يومي بين القوات الامنية والمتظاهرين ما أدى إلى سقوط شهيدين و23 مصابا واعتقال 283 أطلق سراح 156 منهم ، وقطع الكهرباء والطرق في القضاء واستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية تجاه المتظاهرين".

وأضاف أن فرق المفوضية وثقت قيام عدد من المتظاهرين بحرق دور لمسؤولين في الدولة وإصابة سيارة مراسل قناة الأهوار بطلق ناري ، مشيرا إلى أن "المفوضية تدين استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة التي وللأسف ولدت سقوط ضحايا وتطالب بإحالتهم إلى لجان تحقيقية كما تدين أي تجاوز على الممتلكات العامة والخاصة".

ودعا كافة الأطراف إلى الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية التظاهرات ، مطالبا القوات الأمنية بدورها بحماية المتظاهرين.

من جانب اخر، قامت القوات العراقية الليلة الماضية بإغلاق جسر الأحرار ليكون ثالث جسر وسط بغداد يغلق بسبب تصاعد وتيرة المظاهرات الاحتجاجية في بغداد.

ومازالت المظاهرات الشعبية تتواصل لليوم 12 على التوالي في بغداد وعدد من المحافظات فضلا عن اتساع رقعة المطالبة الجماهيرية بإعلان العصيان التام حيث تشهد ساعات الصباح الأولى قيام المتظاهرين بإغلاق الطرق والجسور أمام حركة السيارات لمنع وصول موظفي الدولة إلى أماكن عملهم.