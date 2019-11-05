مسؤول كويتي: نأمل بالمزيد من التعاون العربي - الأفريقي

الكويت- (د ب أ):

أعربت الكويت عن أملها في المزيد من التعاون العربي - الافريقي، مشيرة الى أن ما يجمع الجزيرة العربية والمنطقة العربية بأسرها بالقرن الافريقي تاريخ متشابك بأواصر اجتماعية ودينية وثقافية واقتصادية وأمنية جعلت من المنطقتين جزءين لا ينفصلان عن أمن بعضهما.

جاء ذلك في كلمة الكويت ألقاها مندوبها الدائم السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن حول "القرن الافريقي" أمس الاثنين ونشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء .

وقال العتيبي :"لعل أبرز عنوان لارتباط موضوعنا بشأن القرن الافريقي مع السلم والأمن هو عقد هذه الجلسة في أعقاب حصول رئيس الوزراء الاثيوبي آبي احمد على جائزة نوبل للسلام".

وأوضح أنه مثلما تلعب جامعة الدول العربية دورا مهما في أمن القارة الافريقية فإن للاتحاد الافريقي ولهيئة "الايقاد" دورا محوريا في الأمن الاستراتيجي العربي.

واستذكر العتيبي بكل تقدير ما تحقق في الماضي القريب عبر دور قيادات المنطقة ممثلة بـ "خادم الحرمين الشريفين" وقيادات دول القرن الافريقي من أجل تقريب المواقف وتحقيق السلام.

وبين أن المصالحة بين أثيوبيا واريتريا والتقارب بين اريتريا وجيبوتي واتفاق السلام المنشط في جنوب السودان والدور الكبير للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في حفظ السلم والأمن في الصومال والحوار مع الحركات المسلحة في السودان جميعها أمثلة لإرادة قيادة وشعوب القرن الأفريقي.

وأكد العتيبي أن ذلك أتى من أجل تحقيق السلام في غضون عام واحد، ولذا فإن الأمل لا يزال معقودا بالمزيد من التعاون والادماج الاقليمي للشعوب وأن ما تحققه شعوب دول القرن الافريقي من أجل السلام يعد قدوة تستحق الاعجاب والدعم والتقدير.