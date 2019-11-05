روحاني: إيران ستبدأ غدا خطوتها الرابعة في خفض الالتزامات

طهران - (د ب أ):

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ غدا الخطوة الرابعة في خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عنه القول اليوم :"إيران ستبدأ اعتبارا من يوم غد اتخاذ خطوتها الرابعة، عبر ضخ الغاز في منشأة فوردو".

ولفت إلى أن "هذه الخطوة قابلة للعودة إذا ما أوفت الأطراف الأوروبية بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي".

وشدد في الوقت نفسه على أن الجمهورية الإسلامية "سترفع مستوى التخصيب بقدر ما تحتاجه".

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت العام الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن نية".

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.