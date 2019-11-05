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    أول صور لشقيقة أبو بكر البغدادي بعد القبض عليها

    08:30 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    أول صور لشقيقة أبو بكر البغدادي بعد القبض عليها

    زعيم داعش أبو بكر البغدادي

    القاهرة- (مصراوي):

    نشرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، صورًا لشقيقة زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، وزوجها وزوجة ابنهما، بعد اعتقالهم شمالي سوريا ونقلهم إلى تركيا.

    وقال مسؤول تركي، إن أنقرة تستجوب شقيقة البغدادي "رسمية عواد"، الذي قتل في عملية عسكرية في محافظة إدلب السورية، 26 أكتوبر الماضي.

    وأوضح المسؤول أن شقيقة البغدادي أعتقلت في مدينة أعزاز شمالي سوريا، مشيرًا إلى أن السلطات تستجوب أيضًا زوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا معها.

    وأشار المسؤول إلى أن شقيقة البغدادي، 65 سنة، أعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز الحدودية، وتسيطر عليها تركيا، وبصحبتها 5 من أبنائها.
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    أبو بكر البغدادي تنظيم داعش سوريا تركيا

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