اعتقال شقيقة أبو بكر البغدادي شمالي سوريا.. ونقلها لمقر احتجاز تركي

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت تركيا، صباح اليوم الثلاثاء، اعتقال شقيقة زعيم تنظيم "داعش" السابق أبو بكر البغدادي، شمالي سوريا، ونقلها إلى مركز احتجاز تركي.

وذكر مسؤول تركي أن "شقيقة البغدادي كانت برفقة زوجها وزوجة ابنها اللذين تستجوبهم تركيا حاليًا" وفق "سكاي نيوز" عربية.

وأضاف: "ألقي القبض على رسمية عواد عند مداهمة حاوية قرب أعزاز. نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش".

وتابع: "نقلت شقيقة البغدادي إلى مركز احتجاز تركي".

وفي وقت سابق، هدد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بإعادة سجناء تنظيم داعش الإرهابي إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية.

واعتقلت تركيا بعض أعضاء داعش الفارين في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن بدأت هجومًا عسكريًا هناك.

ويأتي التهديد التركي، فيما تحول سجناء داعش، شمالي سوريا، إلى ورقة ضغط على الدول الأوروبية التي ترى في عودة المتشددين خطرًا على أمنها القومي، لاسيما أنها تعرضت لعدة هجمات إرهابية في السابق.​