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    القبض على شخص خطط لتفجير كنيس في ولاية كولورادو الأمريكية

    11:26 م الإثنين 04 نوفمبر 2019
    القبض على شخص خطط لتفجير كنيس في ولاية كولورادو الأمريكية

    أف بي آي

    الولايات المتحدة - (أ ش أ)

    أعلن مسؤولو جهاز مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (أف بي آي)، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 27 عاماً يُشتبه في تخطيطه للقيام بهجوم ضد كنيس يهودي بولاية كولورادو.

    ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مسؤولي المكتب قولهم إن المشتبه به ريتشارد هولزر كان يخطط لاستهداف معبد ايمانويل في مدينة بويبلو بكولورادو، وهو ثاني أقدم كنيس في الولاية.

    وأضافت أن هولزر طلب عن طريق "فيسبوك" من عميل سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تسميم أعضاء الكنيس، مشيرة إلى أنه كانت لديه صفحات أخرى تدعو لتفوق العرق الأبيض.

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    مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تفجير كنيس ولاية كولورادو

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