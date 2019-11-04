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    واشنطن تبدأ العملية الرسمية للانسحاب من اتفاق باريس للمناخ

    11:24 م الإثنين 04 نوفمبر 2019
    واشنطن تبدأ العملية الرسمية للانسحاب من اتفاق باريس للمناخ

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    واشنطن -(د ب أ)

    أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة بدأت العملية الرسمية للانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، وهو أول يوم متاح لواشنطن لاتخاذ هذه الخطوة بشكل قانوني.

    كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معارضًا قويًا للاتفاق عندما ترشح لمنصب الرئاسة، وكانت إدارته تتراجع بشكل استباقي عن تطبيق اللوائح الخاصة بالبيئة، قائلة إنها تعرقل الأعمال التجارية وتمنح البلدان الأخرى ميزة.

    كان كل الدول تقريبا قد وقعت على اتفاق باريس للمناخ عام 2015، كما أن إدارة ترامب على خلاف فعليًا مع جميع حلفائها والمنافسين الرئيسيين بشأن مسألة تغير المناخ. وترامب نفسه هو من المشككين في المناخ .

    وسوف يستغرق الانسحاب الفعلي عامًا، وإذا ما تم الانتهاء منه، فسيصبح ساري المفعول في اليوم التالي لانتخابات عام 2020.

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