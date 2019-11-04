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مجلس الوزراء اليمني يعقد اجتماعًا استثنائيًا لاستعراض المستجدات الأخيرة

10:37 م الإثنين 04 نوفمبر 2019
مجلس الوزراء اليمني يعقد اجتماعًا استثنائيًا لاستعراض المستجدات الأخيرة

معين عبدالملك سعيد رئيس وزراء اليمن

اليمن - (أ ش أ)

عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعًا استثنائيًا اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، استعرض فيه تطورات الأوضاع الراهنة على ضوء المستجدات الأخيرة، خاصة ما يتعلق باتفاق الرياض المقرر توقيعه غدًا، والتطلعات المعقودة عليه في بدء صفحة جديدة نحو استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وإجهاض المشروع الإيراني في اليمن.

وعبّر المجلس - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - عن مباركته لاتفاق الرياض وما بذله الأشقاء في المملكة العربية السعودية من جهود استثنائية لاحتواء الأحداث الأخيرة في عدن، التي تم على ضوئها التوصل لهذا الاتفاق لتعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة المشروع الإيراني.

وأكد المجلس دعمه ووقوفه إلى جانب القيادة السياسية ممثلة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وصولًا إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

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معين عبدالملك مجلس الوزراء اليمني الانقلاب الحوثي اليمن إيران

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