إيران: العقوبات الأمريكية دليل على يأس النظام ولا جدوى منها

طهران - (د ب ا)

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات التي أعلنتها اليوم الاثنين الولايات المتحدة ضد مسؤولين إيرانيين مقربين من المرشد الأعلي على خامنئي ووصفها بأنها عديمة الجدوى.

وقال المتحدث عباس موسوي "كما ذكرنا عدة مرات من قبل، فإن مثل هذه الأعمال ليست سوى علامة على يأس النظام وعجزه عن الاستفادة من الحلول الدبلوماسية والعقلانية التي تأتي في ضوء التنمر"، بحسب وكالة الأنباء الأيرانية (إرنا).

وأفاد المتحدث بأن "إدمان واشنطن على فرض العقوبات أحادية الجانب جعل مسؤوليها في حالة انفعالية".

وأشار موسوي إلى أن "الإدارة الأمريكية تبادر إلى فرض عقوبات جوفاء لتسكين آلامها والهروب من فشلها الناجم عن عجزها أمام الإرادة الحديدية للشعب الإيراني".

وفرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات جديدة على إيران استهدفت مسؤولين رئيسيين محيطين بالمرشد الأعلى الايراني اية الله على خامنئ،ودعت طهران إلى الافراج عن امريكيين يعتقد انهم محتجزون في الجمهورية الإسلامية .

وقالت الولايات المتحدة اليوم الإثنين،الذي وافق الذكرى الأربعين لازمة الرهائن الأمريكيين في إيران ، إن المسؤولين من بينهم متورطين في هجمات "إرهابية" في لبنان والأرجنتين،بحسب وكالة بلومبرج.

واستهدفت وزارة الخزانة الأمريكية المسؤولين الذين يحيطون بالزعيم الإيراني الأعلى، آية الله خامنئي، وتنفيذ سياساته المزعزعة للاستقرار.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان" هؤلاء الأفراد على صلة بسلوكيات خبيثة من قبل النظام،

بما في ذلك تفجير الثكنات البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983 والجمعية الأرجنتينية الإسرائيلية عام 1994، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وقمع المدنيين ".