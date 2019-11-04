رئيس حزب الكتائب: اللبنانيون يريدون حكومة تكنوقراط حيادية لاستعادة الثقة

لبنان - (أ ش أ)

قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل إن اللبنانيين يريدون تشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين (تكنوقراط) قوامها الحياد السياسي ويتسم وزراؤها بالكفاءة، مؤكدا على أن التظاهرات والاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد ترفض تماما أن تكون الحكومة المقبلة سياسية أو مزيجا من الساسة والاختصاصيين.

وأشار النائب الجميل، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، إلى أن تشكيل الحكومة المرتقبة من الاختصاصيين المستقلين، من شأنه أن يستعيد لبنان معها ثقة المجتمع الدولي، ومن ثم البدء في تنفيذ الإصلاحات بما يعيد الثقة إلى لبنان واقتصاده، ويحافظ على الوضع النقدي ويشجع على حصول البلاد على المساعدات الدولية.

وقال "المطلوب إعطاء فرصة لحكومة اختصاصيين تدير مرحلة انتقالية لحين العودة إلى الناس بانتخابات نيابية مبكرة في غضون 6 أشهر، ونؤكد على أن التمسك بالسلطة مهما كلف الأمر هو منطق تسبب في تدمير لبنان وشجع على انتشار الفساد، وإن الشارع اللبناني حاليا يتطلع إلى أسلوب جديد في إدارة الحكم".

وشدد على أن الشارع اللبناني لا يخضع لتوجيه من قبل أحد، وأن اللبنانيين يعبرون عن رأيهم من خلال المظاهرات بكل حرية ويرفضون أي حكومة سياسية تقوم على تقاسم حصص الدولة.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية اعتراضا على التراجع في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة، لا سيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.