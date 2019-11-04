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رئيس حكومة كردستان ووفد من الكونجرس الأمريكي يبحثان التطورات في العراق

09:14 م الإثنين 04 نوفمبر 2019
رئيس حكومة كردستان ووفد من الكونجرس الأمريكي يبحثان التطورات في العراق

رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني

العراق -(أ ش أ)

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، مع وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة العضو آدم سميث رئيس لجنة القوات المسلحة آخر تطورات الوضع في العراق والمنطقة.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن وفد الكونجرس أشار إلى أن الولايات المتحدة مع عراق مستقر ومزدهر، مؤكدا أن وجود القوات الأمريكية سيستمر لمواجهة تهديدات الإرهابيين.

وثمَّن رئيس حكومة إقليم كردستان دعم الكونجرس الأمريكي، مشيرا إلى أن إقليم كردستان سيظل عامل استقرار وسيواصل ممارسة دوره الإيجابي في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

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رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني الكونجرس الأمريكي آدم سميث العراق

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