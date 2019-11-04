أكثر الكلمات إنتشاراً

الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

بوتين يصدر مرسومُا بإقالة 11 من قيادات الطوارئ والداخلية الروسية

08:54 م الإثنين 04 نوفمبر 2019
بوتين يصدر مرسومُا بإقالة 11 من قيادات الطوارئ والداخلية الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب ا)

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإقالة 11 من قيادات لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي ووزارة الطوارئ ووزارة الشؤون الداخلية.

ووفقا للمرسوم فقد تم إقالة 6 من قيادات وزارة الطوارئ و4 من وزارة الداخلية وواحد من لجنة التحقيق.

وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نُشر اليوم الاثنين، فإنه من ضمن المقالين النائب الأول لرئيس الإدارة الرئيسية لحماية النظام العام بوزارة الشؤون الداخلية الروسية ألكسندر ميلنيكوف، المحتجز بتهمة الاحتيال، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية .

بالإضافة إلى ذلك، فإن وفقا للمرسوم ذاته عين الرئيس الروسي عدد الشخصيات في مناصب جديدة بوزارة الطوارئ ودائرة التحقيق ووزارة الشؤون الداخلية.

كان الرئيس بوتين، قد أصدر في العام الماضي مرسومًا رئاسيًا يقضي بإقالة خمسة عشر من قيادات وزارات الداخلية والطوارئ وهيئة السجون الاتحادية.

فلاديمير بوتين الداخلية الروسية وزارة الطوارئ ألكسندر ميلنيكوف موسكو

الخبر التالى:

أبوظبي تعتزم السماح بتداول التعاقدات الآجلة لخام نفط مربان
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان