بوتين يصدر مرسومُا بإقالة 11 من قيادات الطوارئ والداخلية الروسية

موسكو - (د ب ا)

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإقالة 11 من قيادات لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي ووزارة الطوارئ ووزارة الشؤون الداخلية.

ووفقا للمرسوم فقد تم إقالة 6 من قيادات وزارة الطوارئ و4 من وزارة الداخلية وواحد من لجنة التحقيق.

وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نُشر اليوم الاثنين، فإنه من ضمن المقالين النائب الأول لرئيس الإدارة الرئيسية لحماية النظام العام بوزارة الشؤون الداخلية الروسية ألكسندر ميلنيكوف، المحتجز بتهمة الاحتيال، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية .

بالإضافة إلى ذلك، فإن وفقا للمرسوم ذاته عين الرئيس الروسي عدد الشخصيات في مناصب جديدة بوزارة الطوارئ ودائرة التحقيق ووزارة الشؤون الداخلية.

كان الرئيس بوتين، قد أصدر في العام الماضي مرسومًا رئاسيًا يقضي بإقالة خمسة عشر من قيادات وزارات الداخلية والطوارئ وهيئة السجون الاتحادية.