حقوق الإنسان العراقية: مقتل 3 متظاهرين وإصابة 150 آخرين في بغداد

بغداد - (د ب ا )

أعلن مصدر بالمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق مساء اليوم الاثنين، أن ثلاثة متظاهرين قتلوا وأصيب 150 آخرين برصاص القوات الأمنية العراقية في موجة الاضطرابات التي شهدتها مناطق بمدينة بغداد.

كان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق مساء اليوم الاثنين بمقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين عندما فتحت قوات الأمن العراقي النار وأطلقت الغازات المسيلة للدموع على متظاهرين توجهوا إلى شارع الرشيد وجسر الأحرار والصالحية وسط بغداد.

وذكر الشهود في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "أن العشرات من المتظاهرين تمكنوا اليوم من عبور جسر الأحرار الرابط بين جانبي بغداد الرصافة و الكرخ من جانب شارع الرشيد وتصدت لهم القوات الأمنية بقوة، مستخدمة الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع، مما تسبب بمقتل أربعة متظاهرين وإصابة أكثر من 50 آخرين".

وأوضح الشهود أن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات بالقرب من مبنى وزارة العدل عند جسر الأحرار في مكان قريب من مبنى التلفزيون العراقي الحكومي المحصن بالكتل الأسمنتية.

ونشرت القوات العراقية قوات إضافية من مكافحة الإرهاب والشغب والأجهزة الأمنية لحصر تدفق المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى مبنى مجلس الوزراء في منطقة العلاوي القريبة من مسرح الأحداث.

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف ، قد أعلن أن قوات حفظ النظام تمكنت من تفريق محتجين في منطقة الصالحية وسط بغداد.

وقال "إن المجموعات التي هاجمت الصالحية توجهت الى وزارة العدل وتصدت لها قوات حفظ النظام وتمكنت من تفريقها".

وأضاف اللواء خلف أن "مجموعات عبرت جسر الأحرار واشعلت النيران في عمارة مطعم بعلبك بالكامل"، مبينا أن قوات حفظ النظام والدفاع المدني تقوم بتأمين المنطقة".

ويواصل المتظاهرون العراقيون حراكهم الذي بدأ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية ثم تطور للمطالبة بإسقاط الحكومة وحل البرلمان.