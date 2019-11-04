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لوقف مخطط الاستعمار.. فلسطين تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال الإسرائيلي

08:09 م الإثنين 04 نوفمبر 2019
لوقف مخطط الاستعمار.. فلسطين تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال الإسرائيلي

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

فلسطين - (أ ش أ)

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال الاسرائيلي، لوقف مخططاتها الاستعمارية.

وطالبت الوزارة من سفارات دولة فلسطين وبعثاتها لدى الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة، ضرورة التحرك السريع تجاه وزارات خارجية الدول المضيفة ومراكز صنع القرار والرأي العام فيها لفضح أبعاد التصعيد الاستيطاني الراهن، ومخاطر قرارات وأوامر المصادرة العسكرية التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لابتلاع آلاف الدونمات في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

كما طالبت بحشد أوسع إدانة دولية لهذه الحملة الاستعمارية التوسعية الشرسة ولمشاريع القرارات والقوانين الإسرائيلية الهادفة لضم أجزاء واسعة من الضفة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

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وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عقوبات دولية الاحتلال الاسرائيلي الأمم المتحدة

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