أكثر الكلمات إنتشاراً

الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

الرئيس الروسي يمنح المصرية مكارم الغمري وسام "بوشكين"

07:55 م الإثنين 04 نوفمبر 2019
الرئيس الروسي يمنح المصرية مكارم الغمري وسام "بوشكين"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

روسيا - (أ ش أ)

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، الدكتورة مكارم الغمري أستاذ الأدب الروسي والعميد الأسبق لكلية الألسن بجامعة عين شمس وسام "بوشكين"، تكريما لها وتقديرا لدورها في الحوار الثقافي بين مصر وروسيا.

ويعتبر وسام "بوشكين" من أرفع الأوسمة في روسيا، ويمنح للأجانب على دورهم في التقريب الثقافي بين بلدانهم والاتحاد الروسي.

يُذكر أن الدكتورة مكارم الغمري حصلت على درجة الدكتوراه في الأدب الروسي المقارن من جامعة موسكو عام 1973، ولها مؤلفات وترجمات عن الأدب الروسي باللغة العربية.

هذا المحتوى من

فلاديمير بوتين روسيا مكارم الغمري جامعة عين شمس

الخبر التالى:

الجيش اليمني يحبط تسلل ميليشيات الحوثي في الجوف
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان