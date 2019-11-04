إصابة 30 شخصًا بالقنابل المسيلة للدموع وسط بغداد

العراق -(أ ش أ)

أعلن مصدر أمني عراقي إصابة 30 شخصًا بالقنابل المسيلة للدموع بين جسر الأحرار ومنطقة (العلاوي) وسط بغداد.

وقال المصدر حسبما ذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الاثنين: "إن عشرات المتظاهرين عبروا جسر الأحرار باتجاه منطقة (العلاوي) وسط العاصمة بغداد" موضحًا أن القوات الأمنية حاولت تفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة 30 شخصًا.

وأشار المصدر، إلى أن القوات الأمنية انتشرت بصورة مكثفة في المنطقة.

ويواصل المتظاهرون العراقيون حراكهم الذي بدأ احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية ثم تطور للمطالبة باسقاط الحكومة وحل البرلمان.

وذكر شهود عيان أن العشرات من المتظاهرين تجمعوا في أحياء العلاوي والصالحية وسط بغداد بعد عبورهم جسر الأحرار وقامو بإحراق الإطارات بالقرب من مبنى وزارة العدل، وتصدت لهم القوات الأمنية بقوة.

وأوضح الشهود أن"المتظاهرين حالياً يتمركزون قرب مبان حكومية في محيط منطقة العلاوي بعد عبورهم جسر الأحرار وقامت القوات بتفريقهم باستخدام الغازات الميلة للدموع".

وبحسب الشهود، فإن جميع الطرق المؤدية إلى مبنى مجلس الوزراء في منطقة العلاوي تم إغلاقها من قبل قوات عسكرية، ولازالت القوات الأمنية تطارد المتظاهرين بالأزقة والشوارع، وسط أنباء عن وقوع إصابات.