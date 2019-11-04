بريطانيا تعلن خفض مستوى الهديد الإرهابي للمرة الأولى منذ 5 سنوات

بريطانيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية خفض مستوى التهديد الإرهابي في البلاد من "حاد" إلى "شديد" للمرة الأولى منذ خمس سنوات؛ ما يعني أن وقوع هجوم إرهابي أصبح "مرجحًا" بعد أن كان "مرجحًا للغاية".

وأوضح بيان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الاثنين أن المركز المشترك لتحليل الإرهاب -وهو جزء من جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني المعروف باسم "أم آي 5"- أجرى التعديل بشكل مستقل عن الوزراء بعد مراجعته النصف سنوية، مضيفة أن العملية استندت إلى أحدث الاستخبارات وتحليل العوامل الداخلية والخارجية التي تقود للتهديد.

وأشارت باتل إلى أنه على الرغم من التغير في مستوى التهديد إلا أن الإرهاب سيظل أحد أكثر المخاطر المباشرة والفورية على الأمن القومي البريطاني، مضيفة أن مستوى "شديد" لا يزال يشير إلى أن مستوى التهديد عال، وأن هجومًا قد يقع دون إنذار مسبق.

يذكر أنه تم رفع مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا إلى المستوى "الحرج" -ما يعني أن وقوع هجوم إرهابي وشيك- في مايو عام 2017 بعد حدوث تفجيرات مانشستر.. وتم خفضه في وقت لاحق إلى المستوى "الحاد" الذي بقي عنده منذ سبتمبر عام 2017.

ومستويات التهديد الإرهابي في بريطانيا هي خمسة مستويات: منخفض (غير محتمل إلى حد كبير)، معتدل (محتمل)، شديد (مرجح)، حاد (مرجح للغاية)، حرج (وشيك).