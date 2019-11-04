إيران تدشن 30 جهاز طرد مركزي في مجمع تخصيب اليورانيوم

طهران - (د ب أ)

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي اليوم الاثنين تدشين 30 جهاز طرد مركزي جديد.

وجاء التدشين خلال زيارة تفقدية قام بها صالحي لمجمع تخصيب اليورانيوم في نطنز.

وقال صالحي لقناة "أي أر أي بي" الإيرانية الرسمية إن الأجهزة الجديدة "أي أر 6" هي أسرع عشر مرات من نموذج "أي أر 1" المستخدمة سابقا.

وأضاف أن "الأجهزة الجديدة التي نقوم باختبارها هي إنتاج وطني، ولا تقل في جودتها عن نظيراتها الأجنبية".

وتابع أن ضغوط "الأعداء جعلت البلاد تطور إمكانياتها في المجال النووي".

وسوف يمثل استخدام أجهزة الطرد المركزي الجديدة لزيادة مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني انتهاكا للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي لا يسمح سوى باختبار محدود لمثل هذه الأجهزة.

ونص الاتفاق أيضا على ألا تزيد درجة نقاء اليورانيوم الإيراني المخصب عن 67ر3 بالمئة، مع عدم تجاوز كمية المخزون من اليورانيوم المخصب بهذه النسبة عن 300 كيلوجرام.

وكانت نسبة الـ67ر3 بالمئة جزءا رئيسيا في اتفاق 2015، بهدف عدم السماح لإيران بصنع أسلحة نووية إيرانية.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت العام الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.

وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن نية".