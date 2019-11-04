إيران: روحاني أرسل رسالتين إلى الملكين السعودي والبحريني

طهران - (د ب ا)

أعلن المتحدث بإسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الاثنين، أن الرئيس حسن روحاني بعث برسالتين إلى كل من ملك السعودية والبحرين حول السلام في المنطقة.

وقال المتحدث في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن الرسالتين ركزتا على السلام والاستقرار في المنطقة،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف" نعتقد بأنه يمكن أن يكون هناك العديد من العلاقات الثنائية في المنطقة ولا يجب ان تؤدي ضغوط أمريكا إلى ابتعاد دول الجوار عن بعضها".

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية والبحرين مقطوعة منذ مطلع عام 2016 عقب هجوم على سفارة السعودية وقنصليتها من جانب إيرانيين احتجاجا على إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر من بين 47 مدانًا بتهمة الإرهاب، حسبما أعلنت الرياض.

ومنذ ذلك الحين، توترت العلاقات بشدة على خلفية اتهام السعودية والبحرين لإيران بدعم الإرهاب، وهو ماتنفيه طهران.