وزير المالية الكويتي أمينًا عامًا لمجلس التعاون الخليجي

الكويت - (د ب أ)

أكدت مصادر كويتية اليوم الاثنين، أن وزير المالية الكويتي نايف الحجرف سيتولى منصب الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك بعد حصول الكويت على موافقات دول المجلس على مرشحها.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم عن المصادر القول إن "الحجرف الذي يحظى بثقة أمير الكويت سيكون قادرا على تمثيل الكويت ودول مجلس التعاون خير تمثيل، وإنه سيكون قادرا على الالتزام بنهج الدبلوماسية الكويتية الذي خطه ووضع أسسه الشيخ صباح الأحمد والذي يقود جهود الوساطة الخليجية منذ اندلاع الأزمة الحادة التي يواجهها المجلس".

وشددت مصادر دبلوماسية على أن "المرحلة التي يمر فيها مجلس التعاون تتطلب تعزيز الدور الكويتي المهم والمضي فيه قدما، متمنية للحجرف التوفيق في مهمته".

وقالت المصادر إن منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عائد إلى الكويت بعدما اعتذرت سلطنة عمان عن ترشيح أمين عام منها،وبالتالي جاء دور الكويت ليكون هذا المنصب من نصيب أحد أبنائها.