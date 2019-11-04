الخارجية الأمريكية: إيران تمول الجماعات الإرهابية وليس لديها نية لتغيير سلوكها

القاهرة - (مصراوي)

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن خطوة إيران في زيادة تخصيب اليورانيوم ليست مفاجئة وهذه واحدة من المرات التي أعلنوا فيها نيتهم انتهاك الاتفاق النووي.

وتابعت في تصريحات لموقع "سكاي نيوز" عربية، أن إيران تواصل تمويل حزب الله وغيره من الوكلاء في المنطقة، وأنه ليس هناك أي ثقة في أن تغيير إيران سلوكها.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن إيران واصلت مساعدة الحوثيين الذين يستهدفون المدنيين في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: "نقف مع الشعب الإيراني وضد النظام الإيراني الذي هو الراعي الأكبر للإرهاب في العالم".

ودعت إيران للإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين لديها.