هنية يبحث مع مبعوث أممي سبل إنجاح إجراء الانتخابات الفلسطينية

غزة - (د ب أ):

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية اليوم الاثنين مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف سبل إنجاح إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية.

ورحب هنية في بيان عقب اجتماعه مع ميلادينوف في غزة، بالموقف الإيجابي للأمم المتحدة، والداعم لهذه الخطوة، آملاً أن تحقق أهدافها في توحيد الصف الفلسطيني.

وأكد هنية موقف "حركة حماس الإيجابي وجاهزيتها لإنجاح الانتخابات،" معتبرًا أن الانتخابات حق للمواطن الفلسطيني، كما هي في الوقت نفسه استحقاق وطني.

واستعرض هنية مواقف الفصائل الإيجابية وحرصها على إتمام هذه العملية، وتأكيدها على ضرورة عقد اللقاء الوطني لترتيب إجراء الانتخابات وإنجاحها قبل الشروع في الإجراءات الفنية.

ونقل البيان عن ميلادينوف إشادته بموقف حماس الإيجابي، وحرصها على إنجاح العملية الانتخابية، مؤكدا أن الأمم المتحدة أيضًا ستلعب دورًا مهمًا لضمان نجاح هذه العملية.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة تحقيق التوافق الوطني في الخطوات كافة لضمان النجاح وتحقيق الشفافية، وصولاً إلى تحقيق خارطة طريق عادلة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ 12 عاما.