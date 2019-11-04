رويترز: مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص في إطلاق نار على محتجين ببغداد

القاهرة- (مصراوي):

أفادت رويترز بمقتل 5 أشخاص على الأقل، الاثنين، جراء إطلاق نار على محتجين في بغداد من قبل قوات الأمن العراقية.

وقال مصور لرويترز إنه شاهد مقتل ما لا يقل عن 4 آخرين.

واستعادت قوات الأمن العراقية، صباح اليوم الاثنني، السيطرة على محيط مبنى القنصلية الإيرانية بعد مواجهات مع محتجين حاولوا اقتحامها.

وذكرت تقارير إعلامية أن المتظاهرين ليلة أمس الأحد رفعوا العلم العراقي فوق جدار القنصلية، وهتفوا بشعارات مناوئة لإيران، ومُنددة بتدخلها في الشأن العراقي، مُطالبين البعثة الإيرانية بمغادرة بلادهم.

وفي العاصمة العراقية بغداد، قطع متظاهرون طريق المرور السريع بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة، تضامنًا مع المتظاهرين في ساحة التحرير.

يأتي ذلك على وقع احتجاجات ضخمة يشهدها العراق، منذ 25 أكتوبر الماضي، في ثاني موجة احتجاجات بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

ويقول مُحتجون إن إيران تُسيطر على مفاصل في دولتهم، وتستخدم قوات عراقية تدعمها لقمع الاحتجاجات.

كان المحتجون طالبوا في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرّت به الحكومة ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنّت حكومة عادل عبدالمهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم تُرض المحتجين الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.

وفي وقت سابق كلّف عبدالمهدي لجنة للتحقيق في نوعية السلاح المستخدم من قبل القوات الأمنية في الاحتجاجات. كما برر تفريق التظاهرات بسبب وجود عناصر خارجة عن القانون في صفوفها.

وبحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية، قُتِل 260 متظاهرًا وأصيب 12 ألفًا بجروح خلال الاحتجاجات.