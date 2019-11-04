الطاقة الذرية الإيرانية تدشن 30 جهاز طرد مركزي جديد

طهران- (د ب أ):

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم الاثنين، تدشين 30 جهاز طرد مركزي جديد.

ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية فإن التدشين جرى خلال زيارة تفقدية قام بها صالحي لمجمع تخصيب اليورانيوم في نطنز.

وقال صالحي إن "الأجهزة الجديدة التي نقوم باختبارها هي إنتاج وطني، ولا تقل جودة عن النظير الأجنبي لها".

وأضاف أن ضغوط "الأعداء جعلت البلاد تطور إمكانياتها في المجال النووي".

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت العام الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.

وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن نية".