العراق تدين اعتداء متظاهرين على القنصلية الإيرانية في كربلاء

بغداد- (د ب أ):

أدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين قيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على القنصلية العامة الإيرانية في محافظة كربلاء، 118 كلم جنوب بغداد، الليلة الماضية.

وأكدت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، "التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسية التي كفلتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر".

وشددت على أن "أمن البعثات والقنصليات خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه".

وأوضحت أن السلطات الأمنية قد اتخذت جميع الإجراءات لمنع أي إخلال بأمن البعثات، كما أكدت على أن "مثل هذه الأفعال لن تؤثر في علاقات الصداقة وحسن الجوار التي تربط البلدين الجارين".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق أفادت في وقت سابق اليوم بمقتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص الحي وإصابة 12 من المتظاهرين وقوات الأمن خلال مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين لدى محاولة اقتحام القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء.