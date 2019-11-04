تركيا: سنرّحل عناصر داعش سواء أُسقطت جنسياتهم أم لا

أنقرة- (د ب أ):

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن بلاده سترحل عناصر داعش إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول اليوم الاثنين :"سنرسل عناصر داعش المحتجزين لدينا إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا".

وكشف عن أنه يوجد ما يقرب من 1200 عنصر من داعش موقوفون في السجون التركية.

وأشار إلى إلقاء القبض على 287 عنصرا من التنظيم، بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق تركيا لما أسمته عملية "نبع السلام" شرق الفرات في سوريا في التاسع من شهر أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن السلطات "تعمل على إحالتهم إلى السلطات القضائية، حيث سيتم إرسالهم إما إلى السجون أو إلى مراكز الترحيل لإعادتهم إلى بلدانهم".

وكان صويلو شدد أمس على أن "تركيا ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى"، لافتا إلى أن "الجميع يلجأون لتجريد إرهابيي داعش من الجنسية بهدف التملص من المسؤولية".

وكثفت تركيا حملات المداهمات التي تستهدف الأشخاص المشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش منذ إعلان الولايات المتحدة مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا.