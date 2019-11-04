مفوضية عراقية: مقتل 3 متظاهرين خلال محاولة اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء

بغداد- (د ب أ):

أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق اليوم الاثنين بمقتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص الحي خلال محاولة لاقتحام القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء الليلة الماضية.

وذكرت المفوضية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن ثلاثة متظاهرين لقوا حتفهم جراء إصابتهم بالرصاص الحي، وأصيب 12 من المتظاهرين وقوات الأمن، "خلال مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند محاولتهم دخول القنصلية الإيرانية" أمس.

وحثت المفوضية القوات الأمنية على "الالتزام التام بتطبيق معايير الاشتباك الآمن وعدم استخدام الرصاص الحي وإحالة الأشخاص الذين قاموا بالرمي المباشر تجاه المتظاهرين للتحقيق".

كما دعت كافة المتظاهرين إلى "البقاء في الأماكن المخصصة للتظاهرات وديمومة تظاهراتهم السلمية وعدم تعريض المباني الدبلوماسية للخطر، كون ذلك يعد خرقا للاتفاقيات الدولية الملزمة للعراق".

وأفاد شهود عيان بأن القوات العراقية فرقت الليلة الماضية جموعا من المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء، 118 كلم جنوب بغداد.

وذكر الشهود، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن متظاهرين تجمعوا أمام القنصلية وقاموا بإشعال النيران في محيطها الخارجي وطالبوا القنصل الإيراني بمغادرة كربلاء.