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للمرة الأولى.. كلبة "مُحامية" في أمريكا (فيديوجرافيك)

10:36 ص الإثنين 04 نوفمبر 2019
للمرة الأولى.. كلبة "مُحامية" في أمريكا (فيديوجرافيك)

الكلبة هاتي

القاهرة- (مصراوي):

اعتمد النائب العام بولاية شيكاغو الأمريكية، كلبة تبلغ من العمر عامين وتُدعى "هاتي"، كمحامية بشكل رسمي، لتُصبح بذلك أول كلبة يتم إدراجها في هذا المجال في تاريخ أمريكا.

وتتمثل مهمة "هاتي"، وهي من فصيلة "لابرادور"، في طمأنة الأطفال والبالغين الذين يعانون من مشكلات عقلية والذين وقعوا ضحايا للاعتداء الجنسي والعنف. وقد تم تدريبها كي تُساعد في توفير الراحة والاسترخاء للضحايا أثناء تواجدهم في قاعة المحكمة أو خلال الإدلاء بشهادتهم، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

ومن المُقرر أن يتم الاستعانة بها فيما يتراوح بين 150 إلى 200 قضية كل عام. وستعمل من الـ9 صباحًا وحتى الـ5 مساءً.

الكلبة هاتي أمريكا أول كلبة محامية

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