رئيس قمة آسيان: توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 2020

بانكوك- (د ب أ):

قال رئيس وزراء تايلاند مساء أمس الأحد، إنه يتوقع إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" العشر، و6 دول أخرى في المنطقة العام المقبل.

يذكر أن الصين تدفع بقوة من أجل التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة الإقليمية تحمل اسم "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" والتي تضم مجموعة من الدول تمثل معًا حوالي ثلث إجمالي التجارة العالمية ونحو نصف سكان العالم.

وقال برياوت تشان أو تشا، رئيس وزراء تايلاند ورئيس قمة "آسيان" التي استضافتها بلاده أمس، "نرحب بإتمام مفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة والالتزام بتوقيع الاتفاقية في عام 2020".

وأضاف أن هذه الاتفاقية "ستسهم بشدة في قيام نظام للتجارة الدولية منفتح وشامل وقائم على القانون".

ودعا بارياوت في حفل افتتاح قمة "آسيان" أمس إلى مواصلة التفاوض بشأن الاتفاقية الجديدة من أجل اتمامها "خلال العام الحالي لتحفيز النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار".

كانت اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" التي اقترحتها الصين اكتسبت قوة دفع بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، والتي تضم 12 دولة آسيوية وأمريكية.

يذكر أن "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" تضم دول "آسيان" العشر والصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.