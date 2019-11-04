الجيش الليبي يشن غارة على مطار معيتقية تستهدف الطائرات المسيرة

طرابلس - (د ب أ):

قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر: "إن سلاح الجو شن ليل الأحد عددًا من الغارات الجوية على مواقع لميليشيات تابعة لحكومة الوفاق الوطني".

وأشارت الشعبة عبر صفحتها بموقع فيسبوك إلى ثلاث غارات استهدفت مخازن لذخائر الطائرات المُسيّرة بالكلية الجوية بمصراتة، وغارة أخرى استهدفت غرفة عمليات بالقسم العسكري لقاعدة معيتيقة العسكرية.

ويقع مطار معيتيقة داخل قاعدة معيتيقة العسكرية وسط طرابلس. وبحسب تصريحات وزيري الداخلية والمواصلات بحكومة الوفاق الأسبوع الماضي، فقد كان من المقرر عودة الملاحة الجوية لمطار معيتيقة بعد إيقافها لأشهر بسبب الحرب الدائرة بالنواحي الجنوبية للعاصمة الليبية.