حزب ميركل يستبعد خوض مفاوضات جديدة لتشكيل ائتلاف

برلين - (د ب أ)

استبعد حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الحزب المسيحي الديمقراطي إجراء أي تغييرات في ائتلاف الحزب مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رغم تصويت أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصالح قيادات ترغب في إعادة التفاوض بشأن الاتفاق.

وقال الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي بول زيمياك بعد فوز منتقدي الائتلاف نوربرت فالتر- بوريانس وساسكيا إسكين في انتخابات قيادة الحزب "إننا نتطلع إلى العمل معا بروح من الثقة لصالح بلدنا".

وأضاف زيمياك إن العقد المتفق عليه قد وضع الأساس بالفعل لتعاون الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي "وقرار اليوم لا يدخل تغييرا على هذا الأساس".