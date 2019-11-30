التشيك ترفض مقترحات ألمانيا لتعديل خطط منح اللجوء بالاتحاد الأوروبي

براج - (د ب أ)

رفض رئيس وزراء التشيك أندريه بابيس مقترحات ألمانيا لتعديل قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي وذلك قبل عرضها بشكل رسمي.

وقال بابيس ، السياسى الليبرالى الشعبوى ، في مقابلة نشرها بوابة " نوفينكي تشيك "الإخبارية التشيكية اليوم السبت:" لن أتحدث عن الهجرة بعد الآن: لقد رفضنا هذا النقاش بوضوح في عام 2018 ولن نتخلى عن هذا الموقف ..لقد انتهى الأمر ".

ويرغب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في تقديم المقترحات خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في بروكسل.

وانتقد سياسيون تشيكيون آخرون مقترحات الإصلاح الألمانية لأنها تخطط لإعادة توزيع اللاجئين بين العديد من دول الاتحاد الأوروبي بعد عملية التسجيل الأولي للمهاجرين على الحدود الخارجية.

وأضاف بابيس في المقابلة: "الهجرة غير الشرعية ببساطة غير مقبولة ، وكذلك جميع الأفكار لإعادة توزيع اللاجئين".

ورفض بابيس أيضًا قبول مجموعة صغيرة من الأيتام السوريين الذين طالب السياسيون المعارضون بقبولهم كإجراء إنساني، مشيرا إلى ذلك بالقول "سيكون ذلك خطأً أساسيًا. إنه يتعلق بموقف مبدئي. لقد اختارني الشعب لتمثيل المصالح التشيكية والمواطنين التشيك."

وشدد بابيس على أن هذا لا يعني أنه لا يبدي روح التضامن، مضيفًا أن الأشخاص يتحدثون دائمًا عن الشرق الأوسط، ولكن ننسى أن جمهورية التشيك تقدم مساعدات إنسانية ذات قيمة للحرب في أوكرانيا، على سبيل المثال.