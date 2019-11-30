استطلاع: تقدم حزب المحافظين بحصوله على نسبة تأييد 43%

لندن - (د ب أ)

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة سافنتا كومريس لقياسات الرأى لحساب صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية،استمرار تقدم حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحصوله على نسبة تأييد بلغت 43 بالمئة.

وفي المقابل حصل حزب العمال المعارض على نسبة تأييد بلغت 33 بالمئة وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى الثانى عشر من ديسمبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

وأظهر الاستطلاع الذى أعلنت المؤسسة نتائجه اليوم حصول حزب الديمقراطيين الأحرار على نسبة تأييد 13 بالمئة، فيما حاز حزب بريكست على نسبة تأييد بلغت 4 بالمئة.