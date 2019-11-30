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سفير السعودية في السودان يؤكد تجذر العلاقات بين البلدين

09:39 م السبت 30 نوفمبر 2019
سفير السعودية في السودان يؤكد تجذر العلاقات بين البلدين

علي بن حسن جعفر السفير السعودي في السودان

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد سفير السعودية في السودان، علي بن حسن جعفر، أن العلاقات بين البلدين متجذرة في مختلف الأصعدة، مشددا على اهتمام القطاع الخاص السعودي بالاستثمار في السودان.

وزار السفير السعودي في السودان، يرافقه رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة "سيتس نت" السعودية، جناح بنك "أم درمان الوطني" في معرض أسبوع التقنية المصرفية الذي انطلقت فعالياته مساء الأربعاء الماضي في أرض المعارض.

وأشاد السفير السعودي ووفد الشركة، بالعلاقة والشراكة المتينة، بين بنك "أم درمان الوطني"، والشركة، مقدمين عروض الشركة من أجهزة الخدمات التقنية والمصرفية وأجهزة الدفع الإلكتروني.

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سفير السعودية السودان علي بن حسن جعفر

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