"كنت بعمر ابنتك".. لقطات مؤثرة من لقاء إيزيدية بمغتصبها الداعشي

القاهرة – مصراوي:

التقت أشواق حجي، مواطنة إيزيدية، اختطفها تنظيم داعش الإرهابي، منذ سنوات، بمغتصبها الذي وقع بقبضة قوات الأمن العراقي.

وبثت قناة العراقية الإخبارية، مقطع فيديو من لقاء الإيزيدية أشواق حجي، بالإرهابي الذي اغتصبها عندما كان عمرها 14 عامًا،

أعربت الإيزيدية خلال المقابلة عن استهجانها من إقدام الداعشي على اغتصابها في سن صغيرة للغاية، قائلة: "كنت بعمر بنتك حينها".

وظهر الإرهابي متأثرًا بحديث الفتاة الإيزيدية، التي بدت متأثرة بما مرت به من ويلات على يد تنظيم داعش.

يذكر أنه في الـ3 من أغسطس 2014 اجتاح تنظيم "داعش" قضاء سنجار بمحافظة نينوى، معقل الإيزيديين في العراق والعالم، وقتل وخطف الآلاف من النساء والأطفال والرجال.