أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم لندن الإرهابي

08:59 م السبت 30 نوفمبر 2019
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم لندن الإرهابي

تنظيم داعش

لندن - (د ب أ)

أعلن تنظيم داعش، اليوم السبت، مسؤوليته عن هجوم الطعن المميت على جسر لندن، الذي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين والمهاجم نفسه بالأمس، حسب وكالة أنباء تابعة للتنظيم الإرهابي.

وإلى جانب مقتل رجل وامرأة، أسفر الهجوم أمس الجمعة أيضًا عن إصابة ثلاثة آخرين، رجل وامرأتان.

وجاء الهجوم الإرهابي قبل نحو أسبوعين من الانتخابات البرلمانية المقررة في بريطانيا في الثاني عشر من الشهر المقبل.

كانت السلطات البريطانية أعلنت أن منفذ الهجوم من أصحاب السوابق في أنشطة إرهابية، ويدعى عثمان خان 28 عامًا.

وقال نيل باسو رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن في بيان: "هذا الشخص كان معروفًا لدى السلطات، وأدين في عام 2012 بتهم إرهابية".

تنظيم داعش الإرهاب لندن جسر لندن

الخبر التالى:

الشرطة الهولندية تقبض على مشتبه بالتورط في حادث لاهاي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بجميع المحافظات