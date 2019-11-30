داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم لندن الإرهابي

لندن - (د ب أ)

أعلن تنظيم داعش، اليوم السبت، مسؤوليته عن هجوم الطعن المميت على جسر لندن، الذي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين والمهاجم نفسه بالأمس، حسب وكالة أنباء تابعة للتنظيم الإرهابي.

وإلى جانب مقتل رجل وامرأة، أسفر الهجوم أمس الجمعة أيضًا عن إصابة ثلاثة آخرين، رجل وامرأتان.

وجاء الهجوم الإرهابي قبل نحو أسبوعين من الانتخابات البرلمانية المقررة في بريطانيا في الثاني عشر من الشهر المقبل.

كانت السلطات البريطانية أعلنت أن منفذ الهجوم من أصحاب السوابق في أنشطة إرهابية، ويدعى عثمان خان 28 عامًا.

وقال نيل باسو رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن في بيان: "هذا الشخص كان معروفًا لدى السلطات، وأدين في عام 2012 بتهم إرهابية".