استطلاع: زعيمة حزب ميركل في المركز الثالث بنسب التأييد للترشح لمنصب المستشار

برلين - (د ب أ)

كشفت نتائج استطلاع للرأي أُجْرِي حديثًا في ألمانيا عن حدوث زيادة طفيفة في نسبة مؤيدي ترشح انيجريت كرامب-كارنباور، زعيمة حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، لمنصب المستشار.

وعلى الرغم من ذلك فقد جاءت السياسية التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع في المركز الثالث في نسب التأييد للترشح لهذا المنصب بعد كل من اولاف شولتس، نائب المستشارة الألمانية، وعضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي وروبرت هابيك زعيم حزب الخضر المعارض.

وحسب نتائج الاستطلاع التي نُشِرَتْ اليوم السبت، فقد زادت نسب التأييد للساسة الثلاثة بمقدار ثلاث نقاط مئوية لكل واحد، حيث حصلت كرامب-كارنباور على 17% وهابيك على 32% وشولتس على 33%.

وأوضحت النتائج أنه في حال كان التنافس على منصب المستشار محصورا على شولتس وهابيك، فسيحصل السياسي الاشتراكي على 25% فيما سيحصل زعيم الخضر على 23%.

وكانت نتائج استطلاع أجرته القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) مساء أمس الجمعة، أظهرت أن غالبية الألمان لا يزالون يتخذون موقفا متحفظا حيال كرامب كارنباور حتى بعد المؤتمر العام للحزب.

وأعرب 25% ممن شملهم الاستطلاع أن المؤتمر أسهم في تعزيز موقف كرامب-كارنباور فيما رأى 15% أن المؤتمر أضعف موقفها وأعرب 47% عن اعتقادهم بأن كرامب كارنباور لم تغير الكثير بالنسبة لرئاسة الحزب المسيحي.