رئيس الحكومة العراقية يدعو البرلمان إلى اختيار بديل في أقرب وقت ممكن

القاهرة - (مصراوي)

دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، البرلمان العراقي، إلى اختيار بديل لرئاسة الحكومة في أقرب وقت ممكن.

وقال عبدالمهدي في كلمة ملتفزة نقلتها شبكة "سكاي نيوز" عربية، إن هناك مخربين مندسين وسط المتظاهرين السلمين، سعوا إلى نشر الفساد.

وتابع رئيس الوزراء "نحن نتعامل مع التظاهرات بأنها سلمية لكن هناك من اندس فيها".

وأضاف "بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة نهاية وعليها أن تفسح بالطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن".

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، إن استقالته ضرورية لإنهاء الأزمة التي يعيشها العراق منذ أكثر من شهرين.

وأضاف عبدالمهدي، أن الحكومة تأسست في ظل ظروف صعبة وجاءت كحكومة إنقاذ، متابعًا أن الحكومة أنجزت الكثير على صعيد العلاقات الخارجية لدعم الاقتصاد.

ودعا رئيس الحكومة العراقية، الشعب العراقي إلى تقييم التطورات الإيجابية في البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه تمت مكافحة الكثير من ملفات الفساد في العراق.

وكان عبدالمهدي قد تقدم باستقالته في وقت سابق من اليوم، إلى البرلمان، بسبب استمرار الاحتجاجات العارمة في العراق المطالبة باستقالته ورحيل الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة وتعديل الدستور العراقي الحالي، وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف من المتظاهرين وقوات الأمن.

قال عبدالمهدي، إنه تقدم باستقالته إلى البرلمان العراقي، بعد استشارة رئيس المحكمة الاتحادية، متمنيًا ألا تعيق الاحتجاجات التي يشهدها العراق والتطورات الأمنية مشروعات التنمية.