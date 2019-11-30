وكالة: وزير خارجية اليونان في القاهرة الأحد لبحث اتفاق أردوغان-السراج

القاهرة (مصراوي)

أفادت وكالة الأسوشيتد برس بأن وزير الخارجية اليوناني سوف يعقد محادثات في القاهرة مع وزير الخارجية سامح شكري الأحد بشأن اتفاقية بين تركيا وحكومة طرابلس الليبية المتنازع على شرعيتها لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

أعلنت حكومة رجب طيب أردوغان وحكومة الوفاق الليبية المنبسقة عن اتفاق الصخيرات وقعا يوم الأربعاء الماضي مذكرتي تفاهم: الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، وهو ما رفضه مجلس النواب الليبي.

وردا على ذلك، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص اتفقوا في اتصالات هاتفية على أنه لا أثر قانوني لمذكرتي التفاهم. كما تعارض الدول الثلاث والاتحاد الاوروبي عمليات التنقيب التركية عن الغاز والنفط شرق البحر المتوسط وهدد التكتل الاوروبي بفرض عقوبات على انقرة.

وطالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينياس من السفير الليبي لدى أثينا إحضار الاتفاق مع تركيا بحلول الخامس من ديسمبر وإلا فعليه الرحيل عن البلاد.