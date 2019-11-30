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رسميًا.. رئيس وزراء العراق يسلم استقالته للبرلمان

05:06 م السبت 30 نوفمبر 2019
رسميًا.. رئيس وزراء العراق يسلم استقالته للبرلمان

عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي

القاهرة - (مصراوي):

سلم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استقالته رسمياً للبرلمان، في حين، وافق مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماع طارئ عقد اليوم لعرض موضوع استقالة رئيس مجلس الوزراء، على استقالة كل من مدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي، والأمين العام للمجلس، حميد الغزي.

وأفاد مجلس الوزراء في بيان لاحق أنه عقد جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور.

كما شدد المجلس في بيانه على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، معتبراً أن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء.

عادل عبدالمهدي رئيس وزراء العراق مجلس الوزراء العراقي

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