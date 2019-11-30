وزيرة الداخلية الللبنانية إلى الشباب: "كرامة الأمن من كرامة الشعب"

القاهرة- (مصراوي):

وجهت وزيرة الداخلية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، رسالة إلى الشباب والشابات في ظل ما يعيشه لبنان من مظاهرات في معظم مناطقه احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وطالبت الحسن عبر حسابها على تويتر، الشابات والشباب بـ"مراعاة الضغط الذي تعيشه القوى الأمنية"، مؤكدة أن "كرامة عنصر الأمن من كرامة الشعب، وإذا أخطأ فالقضاء سيحاسبه".

وغرّدت الحسن، السبت: "بدّي اتوجه للشابات والشباب وقلن بتفهم غضبكن، بس بتمنى كمان تتفهموا الضغط يلي عم تعيشوا القوى الأمنية. بالنهاية، عنصر قوى الامن عايش نفس القلق ع عيلتلو متلكن. كرامتو من كرامتكن. وهيبتو من هيبة الوطن. واذا هو أخطأ القضاء بحاسبو".

بدّي اتوجه للشابات والشباب وقلن بتفهم غضبكن بس بتمنى كمان تتفهموا الضغط يلي عم تعيشوا #القوى_الأمنية. بالنهاية، عنصر قوى الامن عايش نفس القلق ع عيلتلو متلكن. كرامتو من كرامتكن. وهيبتو من هيبة الوطن. واذا هو أخطأ القضاء بحاسبو. @LebISF — Raya Haffar El Hassan (@rayaelhassan) November 30, 2019

كان نشطاء التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر تعرض فتاة لبنانية إلى "اعتداء" من قِبل عناصر بالأمن اللبناني، وذلك إثر مشادة كلامية تطورت لشتائم، قبل أن يقوم أحد العناصر بعرقلتها وطرحها أرضا في إحدى محطات الوقود.

بدورها، أكدت قِوى الأمن الداخلي في بيان نشرته عبر تويتر، أمس الجمعة، أنه "من غير المسموح الاعتداء بهذه الطريقة على ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي والتعرض لآلياتهم، وكل مواطن يعلم مدى الجهود والتضحيات التي يقوم بها رجال قوى الأمن، ولاسيما في هذه المرحلة في تثبيت الامن والحفاظ على الاستقرار".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، ويتمسك المحتجون بمطلب رحيل الطبقة السياسية اللبنانية الحالية بلا استثناء، لاتهامها بالفساد ونهب الأموال العامة.