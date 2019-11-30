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انفجار سيارة مفخخة في بلدة عين العروس شمال الرقة السورية

03:49 م السبت 30 نوفمبر 2019
انفجار سيارة مفخخة في بلدة عين العروس شمال الرقة السورية

انفجار سيارة مفخخة - صورة ارشيفية

دمشق - (د ب أ):

انفجرت سيارة مفخخة في بلدة عين العروس (3 كم جنوب مدينة تل ابيض) بريف الرقة الشمالي ظهر الْيَوْم السبت.

وقال مصدر طبي في مدينة تل ابيض لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن "أكثر من 15 شخصا سقطوا قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في الشارع العام وسط البلدة، ولَم نتمكن من احصاء أعداد القتلى والجرحى بسبب إسعافهم إلى المشافي التركية في مدينة اقجه قلعة على الحدود السورية التركية ".

وهذا هو الانفجار الثاني في بلدة عين العروس.

وكانت مدينة تل أبيض قد شهدت ستة انفجارات، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

ويسيطر الجيش التركي والجيش الوطني السوري على منطقة تل ابيض بعد إطلاق عملية نبع السلام في التاسع من شهر أكتوبر الماضي.

انفجار سيارة مفخخة سوريا ريف الرقة الشمالي الحدود السورية التركية

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