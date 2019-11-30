أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

نائب الرئيس التركي يكشف سبب إلغاء تراخيص مئات الصحفيين

03:06 م السبت 30 نوفمبر 2019
نائب الرئيس التركي يكشف سبب إلغاء تراخيص مئات الصحفيين

فؤاد أوقطاي

اسطنبول - (د ب ا):

ألغت السلطات التركية تراخيص نحو 685 صحفياً عاملا في البلاد.

ونقل موقع"تركيا الآن" التركي اليوم السبت عن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي"أنه تم إلغاء ترخيص عمل الصحفيين بسبب تهديد الأمن القومي".

ويهدف هذا القرار وفق"أوقطاي" إلي منع استخدام البطاقات المزيفة، والعمل على تسهيل عمل الصحفيين وزيادة هيبة البطاقة الصحفية.

وأضاف، أنه تم إصدار 343 بطاقة صحفيه "صفراء" في 2019.

السلطات التركية فؤاد أوقطاي تركيا

الخبر التالى:

عباس يدعو إلى اعتراف أوروبي جماعي بدولة فلسطين "خدمة للسلام"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 2 مازيمبي.. حسن بدلًا من إمام