نائب الرئيس التركي يكشف سبب إلغاء تراخيص مئات الصحفيين

اسطنبول - (د ب ا):

ألغت السلطات التركية تراخيص نحو 685 صحفياً عاملا في البلاد.

ونقل موقع"تركيا الآن" التركي اليوم السبت عن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي"أنه تم إلغاء ترخيص عمل الصحفيين بسبب تهديد الأمن القومي".

ويهدف هذا القرار وفق"أوقطاي" إلي منع استخدام البطاقات المزيفة، والعمل على تسهيل عمل الصحفيين وزيادة هيبة البطاقة الصحفية.

وأضاف، أنه تم إصدار 343 بطاقة صحفيه "صفراء" في 2019.